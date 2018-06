Artan Abrashi : Vetëvendosje! nuk është tërhequr nga padia kundër Shaqir Totajt

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje! në Prizren, Artan Abrashi thotë se nuk kanë tërhequr padinë kundër Shaqir Totajt.

Sipas tij, gjykata nuk ka pranuar padinë e VV-së.

“Nuk jemi tërhequr. Vetem gjykata nuk e ka pranuar padinë për shpifje të bërë nga Levizja VETËVENDOSJE me arsyetimin se padia për shpifje duhet të bëhet nga personi fizik i atakuar dhe jo personi juridik apo organizata”, tregon Abrashi për “PrizrenPress”.

“ Kjo është e tëra qe di për rastin”.

Lëvizja Vetëvendosje! në tetor të vitit të kaluar pati, dorëzuar në Prokurorinë Themelore në Prizren kallëzimin penal kundër kandidatit për kryetar të Prizrenit nga radhët e PDK-së, Shaqir Totaj.

Kallëzimi penal ishte bërë për gjuhën e përdorur gjatë fushatës nga Totaj.

Vetëvendosje! në atë kohë publikoi një audio-incizim që pretendonte se dëgjohet kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, teksa thotë se “ka ardhur koha që qytetin e Prizrenit mos me ja lonë në dorë njerëzve që s’dinë me fol shqip”, duke iu referuar Mytaher Haskukës, kandidatit të VV-së për kryetar të Prizrenit.

Po ashtu, në të njëjtin audio-incizim, sipas degës së VV-së në Prizren, dëgjohet Shaqir Totaj teksa flet me nënçmim për komunitetin turk.

“A mendon se dikush tjetër, turqelia që s’din me fol shqip, ka me ardh me ta rregullu çështjen e ujit e t’rrymës?”, dëgjohet teksa thotë Totaj në një prononcim tjetër, i cili, sipas LVV-së, është bërë në një tubim parazgjedhor në Has.

Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prizren, Afërdita Kicaj tha se në shkresat e lëndës ekziston konstatimi(fletë- dërgesa), se paditësi e ka pranuar kërkesën e gjykatës për përmisiomin dhe plotësimin e padisë.

“Paditësi nuk është përgjigjur në kërkesën e gjykatës, në kohën e paraparë me ligj, prandaj edhe gjykata ka marrë aktvendim që kjo çështje kontestimore është e tërhequr”, tha Kicaj për “PrizrenPress”.

Shaqir Totaj(PDK) dhe Mytaher Haskuka (VV), në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar kanë qenë kandidatë për kryetar të Prizrrenit./PrizrenPress.com/