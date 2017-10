Baxhaku: LDK nuk është qeveri e shantazheve

Kandidati për kryetar të komunës së Prizrenit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka mbajtur sot një takim me anëtar dhe simpatizantë të kësaj partie në fshatrat Zojzë dhe Randobravë.

Në këtë takim Baxhaku ka thënë se LDK-ja nuk është parti e shantazheve, por e bashkëpunimit me qytetarët në shërbim të nevojave e kërkesave të tyre.

“Partia që ka udhëhequr me Prizrenin e ka futur shantazhin në sistem, e unë dua ta potencoj se, në filozofinë time të udhëheqjes nuk do të ketë vend frikësimi i qytetarëve, por vënja e vetës në shërbim të tyre për të mirën e përgjithshme”, ka thënë Baxheti.

“Qeverisja ime do të fuksionoj në bashkëpunim me qytetarët, për jetë më t’mirë e më t’dinjitetshme. Randobrava dhe Zojzi, vazhdojnë të vuajnë për ujë të pijes, prandaj jam këtu para jush që të zotohem se do të angazhohem që gjatë mandatit tim të gjejmë zgjidhjen për këtë çështje. Do të mbështesim bujqit dhe blegtorët dhe do të investojme në përmirësimin e infrastrukturës”, ka thënë Baxhaku.