Begaj: Puna dhe suksesi, meritë e përbashkët

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, ka mbajtur sot mbledhjen e fundit të Këshillit të Drejtorëve dhe me këtë rast i ka përgëzuar të gjithë drejtorët e drejtorive për punën e përbashkët të bërë gjatë këtij viti. Të gjitha sukseset dhe puna e bërë, janë meritë e përbashkët e të gjithëve.

“Jemi munduar që përmes investimeve, ti plotësojmë të gjitha kërkesat e qytetarëve të Komunës së Malishevës, duke bërë përpjekje për rritjen e mirëqenies së të gjithë qytetarëve. Po ashtu edhe shërbimet komunale kanë qenë në nivel të mirë dhe nuk kemi asnjë rast të ankesave për kryerjen e shërbimeve, duke na bërë njëra prej komunave më të mira. Edhe në fushën e transparencës dhe shpenzimit të buxhetit, gjithashtu renditemi ndër komunat më të mira, sikur edhe në aspektin e sigurisë. E gjithë kjo është meritë e përbashkët e qeverisjes sonë. Të njëjtin angazhim, apo angazhim edhe më të madh, kërkoj nga të gjithë ju, edhe në vitin 2017, në mënyrë që të jemi sa më shumë në shërbim të qytetarëve të Komunës së Malishevës”, tha mes tjerash Begaj, në mbledhjen e fundit të Këshillit të Drejtorëve për vitin 2016.

Kryetar i Komunës takoi të gjithë punëtorët e administratës komunale

Ashtu sikur është tradita në Komunën e Malishevës, Kryetari i Komunës, Ragip Begaj, ka takuar të gjithë punëtorët e administratës komunale, me rastin e fundvitit. Begaj, i ka falënderuar të gjithë për punën dhe angazhimin e tyre gjatë vitit 2016.

“Puna juaj, përkushtimi juaj, serioziteti dhe profesionalizmi në punë, ka qenë evident gjatë këtij viti dhe unë me këtë rast, ju përgëzoj të gjithëve dhe ju falënderoj për punën e bërë. Uroj që viti 2017 të jetë një vit i mbarë për të gjithë ju, familjet e juaja dhe të gjithë banorët e Komunës së Malishevës”, tha Begaj.

Begaj vizitioi njësinë e KEDS-it në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ragip Begaj, ka vizituar njësinë e KEDS-it në Malishevë, ku është pritur nga përgjegjësi i njësisë, Dardan Krasniqi. Begaj, i ka uruar punëtorët e KEDS-it, me rastin e vitit të ri, ndërsa është njoftuar edhe me punën e kësaj njësie të shpërndarjes së energjisë elektrike.

Përgjegjësi Krasniqi, e ka njoftuar kryetarin me punën e kësaj njësie, ndërsa ka njoftuar se gjatë festave do të ketë furnizim të mirë me energji elektrike, duke përjashtuar mundësinë e ndonjë avarie apo mbingarkese që mund të shkaktohet, pasi rrjeti i shpërndarjes nuk është në gjendje të kënaqshme.

Begaj e Krasniqi, i kanë uruar të gjithë punëtorët e njësisë në Malishevë, me rastin e vitit të ri 2017.

