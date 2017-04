Berisha: Po bëhemi gati për zgjedhje

Megjithëse në opinionin publik po qarkullojnë spekulime, sipas së cilave kryeparlamentari Kadri Veseli, njëherësh edhe kryetar i PDK-së, ka propozuar një opsion të daljes nga kriza politike, nëpërmjet riformatimit të kabinetit qeveritar, zgjerimin e tij me përfshirjen në qeveri edhe të dy partive politike opozitare, AAK-së së Ramush Haradinajt dhe Nismës për Kosovën të Fatmir Limajt, për çka nuk kundërshton as LDK-ja, këto dy subjekte politike opozitare nuk po tregojnë gatishmëri që të pranojnë një formulë të tillë kombinimi politik, që do të mundësonte ratifikimin e demarkacionit dhe funksionimin e Qeverisë me bazë më të gjerë deri në zgjedhjet e rregullta të vitit që vjen.

Pavarësisht mundësisë së hapur që mund të kenë partnerët e koalicionit për një zgjidhje të tillë, pozicionimi i opozitës është kundër një oferte të tillë të mundshme, edhe nëse ajo bëhet zyrtare. Prandaj një pozicionim i tillë i opozitës detyrimisht do të çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, madje me afatin më të shkurtër të mundshëm që opozita po e sheh qershorin si muaj zgjedhor, nëse koalicioni nuk arrin të sigurojë votat për kalimin e demarkacionit. “Jo absolutisht as që është duke u diskutuar ky opsion dhe as që e ka ndokush ndërmend një formulë të tillë, ne po përgatitemi dhe në bazë të simptomave që janë shumë publike po presim që javën që vjen të prishet koalicioni dhe në pjesën e parë të qershorit të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme”, tha deputeti i Nismës, Zafir Berisha.

“Të gjitha përgatitjet organizative por edhe politike nëpër struktura janë duke u fokusuar në elektorat që të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë e di që te ne përfoljet janë diçka mjaft të zakonshme, por unë po flas me shumë kompetencë që diçka e tillë, riformatim apo kombinim të qeverisë së asaj natyre nuk do të ketë, aq më pak që kombinimi të jetë me Nismën dhe AAK-në derisa ne çdo ditë po përgatitemi me të gjitha kapacitetet për të shkuar në zgjedhje”, tha Berisha për “Kosova Sot”.

(Kosova Sot)