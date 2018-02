Berisha: Pse duhet të diskutohet Ura e Ibrit me Serbinë?

Anëtari i komisionit për Punë të Jashtme nga radhët e Nismës Zafir Berisha ka thënë se i gjithë dialogu me Serbinë përmban shkelje kushtetuese.

Berisha ka pyetur shefin e negociatave me Serbinë Avni Arifin se pse duhet të diskutohet ura e Ibrit me Serbinë, shkruan Gazeta Monitor.

” Nëse mendoni se vetëm marrëveshja e asociacionit ka pas shkelje kushtetuese jeni gabim. Të gjitha marrëveshjet janë me shkelje kushtetuese. Bisedimet me Serbinë kanë qenë punë e brendshme. Pse duhet të bisedohet me Serbinë për urën e Ibrit në Mitrovicë. Pra i gjithë dialogu me Serbinë ka qenë i gabueshëm dhe me shkelje kushtetuese”, ka thënë Berisha/ Gazeta Monitor