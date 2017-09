Berisha tregon nëse do t’i përkrahë në Kuvend vendimet e qeverisë Haradinaj

Deputeti i Nismës për Kosovën, Zafir Berisha ka habitur të gjithë kur i ka ftuar partitë opozitare qe t’i bëjnë 60 vota për ta rrëzuar qeverinë Haradinaj.

Edhe pse partia të cilës ai i takon është në koalicion qeveritar nuk ka ndikuar qe ai ta përkrahë me votë formimin e qeverisë.

I pyetur se a do t’i mbështes vendimet e qeverisë së Ramush Haradinajt që do të procedohen në Kuvend, ai ka thënë se do t’i mbështet vetëm ato vendime që janë në interes të vendit.

“Ato vendime që janë në shërbim të Kosovës, natyrisht që i kam përkrahë edhe në legjislaturat e kaluara. Ata që mendojnë se e dëmtojnë Kosovën nuk do t’i mbështesë në asnjë mënyrë. Vendimet që janë në interes të Kosovës dhe janë në linjë me qëndrimet e mija personale i përkrahi, sepse megjithatë unë nuk jam aksidentalisht në politikë, prandaj edhe unë i kam qëndrimet personale rreth zhvillimeve politike, rreth ligjeve, vendimeve, rreth marrëveshjeve”, ka thënë Berisha për ‘Indeksonline’.

Në fund ai ka shtuar se nuk mund të jetë një deputet i pa kurrizorë. Sipas Berishës shumë shpesh në Kuvend ka ndodhë që vendimet të votohen me urdhra të shefave partiak.

Ndryshe, Zafir Berisha është ankuar në Gjykatën Supreme rreth një vendimi të KQZ-së, e cila po ia pamundëson atij qe të kandidoj për Prizren në zgjedhjet komunale të 22 tetorit./Indeksonline/