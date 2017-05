Lufta për pushtet për herë të parë në historinë e Kosovës do të bëhet në mes të një blloku politik që në vete ka rreshtuar subjektet e përfaqësuara nga njerëz të krahut të luftës, PDK-në, AAK-në e Nismën, dhe bllokut tjetër që përbëhet nga subjekte të cilat i janë bashkuar LDK-së, partisë që e ka drejtuar rezistencën paqësore,shkruan sot Koha Ditore.

Mbështetur në parashikimet e analistëve dhe në rezultatin e zgjedhjeve të fundit, beteja “Guns vs. Roses” parashihet të fitohet nga eksponentët e luftës.

Por është një forcë tjetër politike që mund t’i prishë matematikat. Është LVV-ja, parti kjo mikse, ngaqë në vete ka njerëz që kishin uniforma, pacifistë, por edhe shumë pjesëtarë të shoqërisë civile. Të mërkurën, kjo parti ka zhvilluar kontakte me përfaqësues të koalicionit “Roses”, me qëllimin për të garuar me listë të përbashkët të kandidatëve për deputetë.