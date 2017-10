Ish-kryetari i Komunës së Suharekës, Blerim Kuçi u ka folur suharekasve për kandidatin pasardhës në postin e kryetarit, Bali Muharremaj.

Sipas deputetit Kuçi, Bali Muharremaj do të punojë më shumë se ai.

“Jam i bindur që Baliu do të punojë më shumë se unë. Do ta ketë përkrahjen time dhe të deputetëve tjerë, por gjithsesi edhe të suharekasve”, ka thënë Kuçi në tubimin e organizuar me degën e qytetit.