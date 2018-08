Burdushi parlajmëron trazira politike në shtator

Fallxhiu Hysri Peqani, i njohur si Burdushi, ka dhënë një parashikim të ri për gjendjen politike në vend.

Ai ka thënë se shtatori do të ketë temperatura të larta politike, ndërsa ka shtuar se vetëm dialogu do ta zgjidh këtë ‘nxehtësi’ politike në vend.

Por përveç kësaj ai ka paralajmëruar edhe një paqe mes Kosovës dhe Shqipërisë, edhe pse nuk ka shkruar çka saktësisht.

Mirëpo në shkrimin e tij ai ka bashkuar flamurin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë shkruan GazetaBlic.

“Edhe shtatori – do ketë teperatura larta politike .

Me dialog butësi do ja kalojm ..

PAQE .????????????????” ka shkruar Burdushi, që njihet si parashikues i fatit ose fallxhi.

Burdushi ka bërë shpesh parashikime mbi ndodhitë në Kosovë, por edhe mbi kushtet klimatike në vend.

Ai kishte thënë se kjo verë do të jetë jo stabile dhe me vranësira