Dënohet 62 vjeçari që kanosi me thikë një femër në Prizren

N. Th., i akuzuar për veprën penale “kanosje”, të enjten u shpall fajtor nga Gjykata Themelore në Prizren, dhe u dënua me gjashtë muaj burgim me kusht.

Në shqyrtimin fillestar, N.Th. , të cilit gjykata i siguroi mbrojtës sipas detyrës zyrtare, avokatin Avni Berisha, pranoi fajësinë për veprën me të cilën ngarkohej.

Gjykatësja e rastit Teuta Krusha, aprovoi pranimin e fajësisë pasi që nuk kishte kundërshtim nga ana e prokurorit Fatos Ajvazi.

Mbrojtësi sipas detyrës zyrtare, avokati Berisha, kërkoi nga gjykata që ndaj klientit të tij të shqiptohet një dënim më i butë, meqenëse i njëjti e kishte pranuar fajësinë. Tutje tha se duhet pasur parasysh edhe faktin që i njëjti është i gjendjes së varfër ekonomike, i shtyrë në moshë dhe atë 62 vjeç, dhe po ashtu është hera e parë që bie ndesh me ligjin.

Gjykatësja Krusha duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, përveç shqiptimit të dënimit të lartpërmendur, Th. e liroi edhe nga shpenzimet procedurale.

Sipas aktakuzës, N. Th. më 16 mars 2016, rreth orës 18:45 në lagjen “Adem Jashari” në Prizren, seriozisht e kanosë të dëmtuarën A. N. , në atë mënyrë që derisa e dëmtuara ishte duke ecur, i akuzuari ju kishte afruar me një thikë. E dëmtuara posa e kishte vërejtur ishte larguar me shpejtësi, ndërsa i akuzuari i ishte vënë pas. Me këto veprime të dëmtuarës i kishte shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri.

N.Th. ngarkohej me veprën penale “kanosje” nga neni 185 paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, vepër kjo e dënueshme me gjobë ose me burgim deri në një vit./betimiperdrejtesi/