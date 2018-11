Deputetët dyshojnë se VV organizoi ‘tollovinë’ në Prizren për punësim në Gjemani

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ngritur dyshime se organizimi për punësim në Gjemani, që ndodhi ditë më parë në Prizren, është i organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje me qëllim të mos liberalizimit të vizave.

Fillimisht ishte deputetja Luljeta Veselaj-Gutaj ngriti çështjen e kompanisë gjermane që ofronte mundësi punësimi në Prizren.

Veselaj-Gutaj: Organizimi në Prizren për punësim me qëllime të caktuar

“Disi pa paragjykuar konsideroj se ishte një zhvillim aspak normal e më së paku i duhur për rrethanat në të cilat po kalojmë si shtet por përtej kësaj shoh edhe qëllime të caktuara në këtë ngjarje….dua të dijë nga udhëheqësit e nivelit qendror dhe nivelit lokal, a janë në dijeni për një organizim të tillë në çfarë cilësie është organizuar një mobilizim i tillë për punë jashtë vendit, a kanë leje këta persona apo kjo kompani, a duhet organet shtetërore të analizojnë cilësinë e organizime të tilla duke pas parasysh që këto organizime e sfidojnë në tersi edhe aparatin shtetëror të vendit“, ka thënë ai.

Edhe deputeti i Nismës socialdemokrate, Milaim Zeka, tha se kanë fakte që njerëzit e Lëvizjes Vetëvendosje po i

Zeka: Ka fakte që njerëzit e VV po i organizojnë këto gjëra në Prizren

“Ka fakte dhe na kanë ardhur informacione që njerëzit e Lëvizjes Vetëvendosje po i organizojnë këto gjëra në Prizren dhe ata duhet ta marrin përgjegjësinë, janë këta njerëz që duan ta ulin në zero imazhin e Kosovës para ndërkombëtarëve për mos liberalizimin e vizave, sepse këta jetojnë vetëm në skandale, kaos dhe turbullira. Lëvizja Vetëvendosje jeton vetëm kur qytetarët i nxit për gjëra që nuk kanë të bëjnë me realitetin. Mbi bazën e kësaj dola për të thënë se ka informacione dhe është shumë mirë që Policia e Kosovës dhe hetuesit e prokurorët po merren me ngjarjet në Prizren mbrapa të cilave ka dyshime që janë njerëzit e Lëvizjes Vetëvendosje”, tha ai.

Po ashtu, Zeka ka kërkuar që çdo të burgosuri t’i kthehet e drejta për paketa, ushqim, pasi kjo e drejt e njeriut iu ka hequr atyre. Ndërsa, me ligjin për paga ka kërkuar që gardianët të kenë pagën e policit.