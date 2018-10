Detaje nga vdekja e rojës së pyllit në Struzhë të Prizrenit (VIDEO)

Mali u kaplua nga flakët.

Shkaku pse erdhi deri tek djegia, dyshohet të jetë i njëjti me atë që ia mori jetën rojës së pyllit në fshatin Struzhë të Prizrenit.

Sipas banorëve të fshatit Struzhë gjatë ditës erërat e forta kanë dëmtuar kabllot e energjisë elektrike nga e cila edhe u shkaktua një zjarr në pyllin e fshatit e në tentim për ndaljen e tij një roje pylli, 53 vjeçar humbi jetën.

Në vendin e ngjarjes për rreth 6 orë qëndruan edhe ekipet policore.

Këta thanë që ani se dyshimet e tyre përputhen me ato të banorëve të këtushëm, do të dalin me një informacion zyrtar kur të përfundojnë hetimet.