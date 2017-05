Mocioni i vërtetë për Qeverinë e Kosovës do të jetë ratifikimi i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi, të cilën ajo do ta procedojë sot në Kuvend.

Mirëpo në rast se kjo marrëveshje do të dështojë edhe kësaj radhe, atëherë rrëzimi i Qeverisë është pothuajse i nënkuptuar, madje para të mërkurës.

Kështu janë shprehur analistët kosovarë për një ndër ditët më të rëndësishme të kësaj Qeverie dhe këtij koalicioni.

E trysni mbi kryeministrin Isa Mustafa dhe mbi LDK-në ka vënë edhe partneri i tyre i koalicionit, PDK-ja. Lideri i PDK-së, Kadri Veseli, dje i ka kërkuar kryeministrit Mustafa që krahas procedimit të marrëveshjes t’i sigurojë edhe 33 nënshkrimet e deputetëve të LDK-së në “këmbim” të votave të të gjithë deputetëve të partisë së tij.

Madje, kreu i Kuvendit ka shkuar edhe më larg.

Ai është zotuar se seancën për ratifikimin e Projektligjit për ratifikimin e Demarkacionit do ta zhvillojë në Kuvend edhe një seancë e jashtëzakonshme para mocionit të opozitës për rrëzimin e Qeverisë.

Kjo ka lënë të nënkuptohet se një seancë e tillë mund të zhvillohet edhe sot meqenëse nesër është ditë pushimi.