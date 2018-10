Dragash: Pranon fajësinë, dënohet me kusht i akuzuari për aksidentin ku mbeti e lënduar bashkëshortja e tij

Gjykata Themelore në Prizren, dega në Dragash, të mërkurën, e ka dënuar me gjashtë muaj burgim me kusht, të akuzuarin për rrezikim të trafikut publik, Bajram Selmani.

Mirëpo, ky dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit prej një viti, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Para se gjykata të shpallte aktgjykimin e saj, i akuzuari e pranoi fajësinë lidhur me veprën për të cilën akuzohej, duke shtuar se aksidenti ka ndodhur pa fajin e tij.

“E dëmtuara është bashkëshortja ime, gjatë aksidentit ajo ka pësuar lëndime trupore, e gjithë kjo ka ndodhur pa fajin tim, e rëndësishme është që kemi shpëtuar, tani jemi mirë, ka mundur të ndodh më e keqja”, deklaroi i akuzuari Selmani.

Pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, nuk e kundërshtoi as prokurori Milot Krasniqi, i cili kërkoi nga gjykata që këtë pranim të fajësisë ta marrë si rrethanë lehtësuese gjatë shqiptimit të dënimit.

Gjyqtarja e çështjes, Sabaheta Kurteshi, tha se pasi që ka vlerësuar se i akuzuari Selmanaj, ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë, të njëjtit i ka shqiptuar dënimin me gjashtë muaj burgim me kusht.

I akuzuari, po ashtu u obligua që të paguaj edhe shumën prej 20 euro në emër të shpenzimeve të procedurës, 20 euro për ekspertizën mjeko-ligjore, 40.88 euro për ekspertizën e komunikacionit, 30 euro në emër të paushallit gjyqësor si dhe 30 euro në emër të taksës për viktimat e krimit.

Ndryshe, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Bajram Selmani akuzohet se me 8 shkurt 2015, rreth orës 14:45, në fshatin Brrut, Komuna e Dragashit, pranë xhamisë së fshatit, duke shkel Ligjin mbi Trafikun Publik, vepron në kundërshtim me nenin 49 dhe 54 të ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor dhe nga pakujdesia rrezikon trafikun publik, ashtu që vë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë.

Sipas aktakuzës, Selamni, duke drejtuar automjetin e markës “Land Rover”, me ngjyrë të kaltër, kur arrin në vendin kritik, duke mos përshtatur shpejtësinë e automjetit në raport me kushtet e rrugës, e cila ishte e mbuluar me bore dhe akull, rrëshqet dhe del nga rruga.

Më pas, vazhdon aktakuzë, i akuzuari me pjesën e përparme të veturës, përplaset me shtyllën elektrike të drurit, e cila gjendet në skajin e anës se djathtë te rrugës, ku si pasojë e goditjes, e dëmtuara Fetije Selmani, pëson lëndime të rënda trupore, lëndime këto të përshkruara edhe nga eksperti mjekoligjor, Dr.Flamur Blakaj.

Kësisoj, sipas prokurorisë, i akuzuari ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 të Kodit Penal të Kosovës.