Drejtori i Arsimit në Suharekë dënohet me 4 mijë euro gjobë për punësime pa konkurs

Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Komunën e Suharekës, Sherif Berisha, të mërkurën, është dënuar nga Gjykata Themelore në Prizren me 4 mijë euro gjobë.

Berisha është gjetur fajtor për veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndërsa është liruar nga akuza për veprën penale “cenimi i të drejtave të barabarta në punësim”.

Sherif Berisha fillimisht është dënuar me 5 muaj burgim efektiv, mirëpo përmes mbrojtësit të tij, avokatit Brahim Sopa, ka kërkuar që dënimi me burgim t’i zëvendësohet me dënim me gjobë.

Trupi gjykues, i kryesuar nga gjyqtarja Raime Elezi, ka pranuar kërkesën e të akuzuarit dhe dënimin me burgim ia kanë zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 4 mijë euro.

Prokurori i rastit, Mehdi Sefa, ka paralajmëruar ankesë ndaj këtij aktgjykimi sepse ishte i pakënaqur me lartësinë e dënimit.

Sherif Berisha akuzohej se duke qenë drejtor i arsimit në Komunën e Suharekës, gjatë periudhës 2014-2016, ka punësuar në shkollat e Komunës së Suharekës, pa konkurs, nëntë mësimdhënës dhe një kontabilist.

Sipas aktakuzës, i akuzuari me këto veprime ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe cenimin e të drejtave të barabarta në punësim të personave tjerë./betimiperdrejtesi/