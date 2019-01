Drejtori Islam Thaçi tregon për mesazhet kërcënuese që ka marrë

Dejtori i Inspektoratit në Komunën e Prizrenit, Islam Thaçi thotë është kërcënuar pas largimit të konstruksioneve metalike në lokalin “Princ”, i cili është në Qendrën Historike të Prizrenit.

Islam Thaci mbrëmë ka publikuar në llogarinë e tij në Facebook mesazhe kërcënuese, të cilat i ka marrë nga udhëheqës të këtij lokali.Thaci për KALLXO.com ka thënë se kërcënime verbale ka marrë gjatë gjithë kohës sa Komuna ka urdhëruar heqjen e konstruksioneve metalike, rrënimin e ndërtimeve pa leje dhe uzurpimin në Qendrën Historike.

“Kërcënimet verbale kanë qenë thuajse në çdo vend ku kem bë largimin (rrënimin) e dhunshëm jo vetëm tani, kur bëjmë largimin e konstruksioneve metalike përbrenda Qendrës Historike të Prizrenit. S’është lehtë që qytetarët e vecmas afaristët të ballafaqohen me mos tolerim të veprimeve të kundërligjshme”, ka thënë ai.

Thaçi thotë se rastin nuk e ka lajmëruar të organet e rendit dhe ligjit për shkak që sipas tij këto kërcënime kanë qenë vetëm verbale dhe jo fizike.Ndërsa për publikimin e mesazheve Thaci ka thënë për KALLXO.com se mesazhet i publikuar në llogarinë e tij për të treguar se me cka po ballafaqohen çdo ditë.

“Rasti i publikimit të mesazheve ka qenë vetëm dëshmi e problemeve me të cilat ballafaqohemi cdo ditë.Ky është paksa ma i vecantë. Në pamundësi për t’i hap telefonatën për shkak takimit fillon me mesazhe pastaj! Pamundësinë e kupton si mos gatishmëri për bisedë. Mos përgjigja ime në mesazhe qytetarja (menaxhere e restoraneve me siguri) pastaj e acaron që fillon të shkruajë në formë kërcënuese”, ka thënë Thaci. Për këtë rast ka reaguar edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka në rrjetin e tij social Facebook.

Haskuka ka thënë se kërcënimet ndaj Thacit nuk janë të parat që po ju adresohen zyrtarëve të kësaj komune, ndërsa shton se koha e ndërtimeve pa leje në qytetin e Prizrenit ka kaluar.

“Kërcënimet e dërguara ndaj drejtorit Islam Thaqi nuk janë as të parat, e me siguri nuk do të jenë as të fundit që i adresohen zyrtarëve të Komunës së Prizrenit. Por të gjithë duhet të dinë se kërcënimet nuk na kanë ndalur e as nuk do të na ndalin. Ka kaluar koha e ndërtimeve pa leje, tejkalimeve, uzurpimeve të pronës publike dhe e përfitimit personal nga pasuritë publike. Rendi dhe ligji vlen për të gjithë, sado të “fortë” që të jenë, ngase forca jonë buron nga ligji”, ka shkruar Haskuka.