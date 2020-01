Duda Balje formon subjekt të ri politik, Unionin Social Demokratik

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, e cila dha dorëheqje nga DBS-ja për të vazhduar si deputete në kuadër të 6+, tashmë ka formuar partinë e vet.

Subjektin e ri politik e ka bërë të ditur për media vet ajo. SDU, Unioni Social Demokratik, është partia në krye me Baljen, transmeton Koha.net.

“Po shkruajmë për t’ju informuar për fillimin e funksionimit të subjektit politik të regjistruar rishtazi – Unioni Social Demokratik (SDU). Partia u formua nga një numër i madh i njerëzve që po mendojnë njësoj, me qëllimin e përbashkët për të siguruar diçka ndryshe në arenën tonë politike, për të rikthyer fuqinë politike te njerëzit nga të cilët vjen, për të devijuar aktivitetet politike në interesin e drejtpërdrejtë të njerëzve dhe jo nga një numër i vogël personash”, shkruan Balje në Facebook.

Unioni ynë i ri Social Demokratik, shkruan Balje, është një parti e atyre që ndajnë të njëjtat ide, të atyre që do të punojnë për të bërë ndryshimet që duhen ndryshime, jo të atyre që thjesht flasin për to.

“SDU është një palë e atyre që jetojnë nga puna, dija, angazhimi dhe jo nga ata që jetojnë nga shfrytëzimi i padrejtë i punës, njohurive dhe angazhimit të të tjerëve. SDU është një parti e njerëzve të ndershëm, punëtorë në kuptimin më të gjerë demokratik, një parti e të rinjve krijues, një parti e poetësh dhe artistësh, një parti e avokatëve dhe mjekëve tanë, një parti e një sipërmarrësi të përgjegjshëm, një intelektual, një shtëpiake, një person që punon në sektorin e përdorshmërisë, një parti e arsimtarëve të fëmijëve tanë, etj. ahengje e partisë së shtypur, më të dobët, të pambrojtur, të fermerëve, bagëtive, mjedër … Një parti e popullit tonë në diasporë, idetë dhe mbështetja e tyre”, ka shkruan Balje në Facebook.

Tutje, Balje thotë se SDU do të mbrojë drejtësinë sociale dhe një shoqëri më humane me mundësi dhe mundësi të barabarta për të gjithë, me përfshirjen e njerëzve të arsyeshëm, të ndershëm dhe punëtorë.

“Ne do ta përqendrojmë energjinë tonë në përkujdesjen ndaj të papunëve, rritjen e përfshirjes së të rinjve në sektorin publik, për një status më të dinjitetshëm të klasës së mesme, një status më të barabartë për gratë dhe pjesëmarrjen e grupeve të margjinalizuara dhe të prekshme në procesin e vendimmarrjes”, shkruan tutje ajo.

Balje, thotë se “Partia (SDU) do të punojë fuqishëm për lirinë e shprehjes dhe vendosmërisë kombëtare si një parvojë e patjetërsueshme e çdo qytetari dhe çdo anëtari të bashkësive kombëtare”.

“Ne do të përpiqemi për afirmimin e thesareve kulturore dhe të tjera kombëtare të boshnjakëve tanë dhe të gjitha bashkësive të tjera etnike, ushqimin e veçorive kombëtare, gjuhëve dhe shkrimeve, mbrojtjen e origjinalitetit, si dhe format demokratike të përhapjes kulturore dhe të tjera pa sundim. SDU është një parti moderne që ofron një alternative të sfidave sociale, ekonomike, kulturore dhe të tjera në një mënyrë bashkëkohore. Vlerat tona thelbësore janë barazia, solidariteti dhe liria. Themeli dhe vena e prizave të partisë sonë të re janë anëtarë të motivuar në mënyrë aktive, energjinë e tyre, idetë, planet”, shkruan tutje Balje.

“Për shkak të të gjithë atyre dhe të gjitha më lart, jam i sigurt që kemi marrë vendimin e duhur. Energjia dhe entuziazmi i jashtëzakonshëm i të gjithë atyre që dhanë mbështetjen e tyre na bindën edhe më tej se ne ishim në rrugën e duhur dhe na nxiti më tej të jemi pozitivë dhe të luftojmë për ruajtjen dhe aktivizimin e vlerave të vërteta social demokratike”, përfundon Balje.