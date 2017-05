Dy vjet burgim shoferit që kishte goditur me veturë një këmbësor në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit, departamenti i përgjithshëm penal, ka bërë shpalljen e aktgjykimit ndaj të akuzuarit me iniciale L.M. nga Prizreni dhe e ka shpallur fajtor për veprën penale “rrezikimi i trafikut publik” të cilit dhe i ka shqiptuar dënim me burgim efektiv në kohëzgjatje prej dy vitesh, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak.

Sipas njoftimit të GJTHP, vendimi është marrë pasi që më datën 01.03.2017, rreth orës 23:10 minuta, në rrugën dyshiritore njëkahore të rrugës “Joni”, nga drejtimi i rrugës “Zahir Pajaziti”, me të arritur përball pastiqerisë “Karameli”, duke e shkelur ligjin mbi trafikun publik, i pandehuri vepron në kundërshtim me nenet 49 dhe 150 të Ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor në atë mënyrë që “duke drejtuar automjetin e udhëtarëve të markës Audi A3 kur arrin në vendin kritik, shpejtësinë e lëvizjes së automjetit nuk ia ka përshtatur kushteve dhe rrethanave në rrugë, si dhe nuk i kushton kujdes të duhur këmbësorëve”.

Me këtë rast, “me pjesën frontale të automjetit godet të dëmtuarin me iniciale T.B., i cili ishte duke kaluar rrugën nga krahu i djathtë i lëvizjes së automjetit, me ç’rast me këto veprime i shkakton lëndime të rënda trupore”, njofton kjo Gjykatë.