Ekskluzive: Ja cilat janë 43 zotimet e Mytaher Haskukës

Lëvizja Vetëvendosje ! në Prizren, publikon 43 zotimet e kandidatit për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka.

Shtjellimi në tërësi i programit, do të bëhet ditën e martë para ekspertëve të fushave përkatëse.

“Me Prizrenin nuk do të qeverisë vetëm Lëvizja VETËVENDOSJE!, por do të bashkëqeverisë me qytetarët. Qeverisjen e mbështetur në 43 pikat do ta realizojmë bashkarisht. Do të kemi komunë transparente, sikur asnjëherë më parë”, tha Haskuka.

“Do të jemi të hapur për prokurim, ndërkaq për punësimet qytetarët do të informohen përmes faqeve zyrtare. Brenga e prindërve për fëmijët e tyre gjatë orarit në shkolla do të jetë minimale. Kuptohet që nëpërmjet zhvillimit ekonomik edhe siguria e qytetarëve do të jetë më e madhe”.

“Kjo strukturë aktuale është e kriminalizuar, ka gati një vit që ka lënë me qindra banorë të ngujuar, vetëm shkaku i një rruge. Aq i lart është niveli i korrupsionit tek ta, sa edhe banesa për invalidë të luftës ndërtohet pa ashensor”.

“Programi 43 pikësh do ta ndryshojë Prizrenin, do ta ndryshojmë mendësinë qeverisëse, dhe më në fund, qytetarët e Komunës së Prizrenit do të mund ta jetojnë një jetë normale.”

43 Zotimet e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për Komunën e Prizrenit