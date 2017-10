Fatmir Limaj ka një pyetje për kundërkandidatët e Zafir Berishës(Video)

Nisma

NISMA PËR PRIZRENIN MBAJTI TUBIM NË LAGJEN ORTAKOLLNisma për Kosovën, mbrëmë ka pasur tubim me elektoratin në lagjen “ Ortakoll”. Pjesë e këtij tubimi përveç kandidatit për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, dhe kandidatëve për këshilltarë ishin edhe drejtuesit më të lartë të Nisma për Kosovën. Para të pranishmëve, kandidati Zafir Berisha, tha se ne kemi orientim të qartë dhe gjatë gjithë kohes do të përpiqem të atakoj papunësinë e madhe në komunen e Prizrenit, dhe se tashmë kemi projekte për këtë, përmes funksionalizimit të dy zonave industriale, theksoi ai. Ndërkaq, kryetari i këtij subjekti politik, Fatmir Limaj, tha se Prizreni duhet t’i kthehet qytetarit, vetëm përmes votes me adresë e cila zgjidh problemet. Prandaj, kjo votë duhet të jetë për Zafir Berishen dhe ekipin e tij. Të pranishmit me nga një fjalë rasti i përshëndeten edhe kandidatët për kuvend komunal, Hajdar Hoxha, Ajshe Shala, Zenel Elshani dhe Flamur Arifi, të cilët elaboruan pjesë të platformes zgjedhore të Nisma-s.

