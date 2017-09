Flet Visar Korenica: Këtë e thashë për Izraelin

Visar Korenica, kandidat për kryetar të Komunës së Rahovecit nga Lëvizja Vetëvendosje, është përballur me një sërë reagimesh pas publikimit të një statusi në Facebook mbi veprimet e shtetit te Izraelit ndaj palestinezëve.

Korenica për herë të parë ka folur për RTV Dukagjinin në lidhje me këtë çështje. Statusin e tij ai e ka quajtur reagim momental emocional dhe ka thënë se ky status është plotësisht qëndrim personal.

“Atë çka kam deklaru në facebook, ka qenë një moment emocional dhe është bërë para fushatës dhe nuk ka të bëjë asgjë me Lëvizjen pasi edhe Lëvizja e ka qëndrimin e vet për popullin palestinez”, thotë Korenica për RTV Dukagjinin, transmeton Telegrafi.

Ai po ashtu tha se tashmë e ka përmbyllur këtë temë dhe gjithë fokusin e tij e ka të përqendruar në fushatën zgjedhore.

“Ne jemi të përkushtuar që fushatën tonë me përqendru në nivel lokal dhe nuk ka më çka të thuhet. Dje unë e kam bërë një deklarim publik. Të gjitha mediat munden me pa dhe me lexu, të gjithë ata që duan me ditë mendimin tim rreth atij postimi”, tha ai.

Korenica tha se programi qeverisës është në përfundim e sipër, ku vëmendje e veçantë i është kushtuar bujqësisë.

“Në program ne kemi 10 zotime, ku në qendër te vëmendjes do të jetë bujqësia pasi Rahoveci njihet si vend ku njerëzit merren me bujqësi. Një ndryshim do të jetë në departizimin e institucioneve që janë kapur nga qeverisja aktuale. Do të shfaqim program të denjë në arsim”, tha Korenica, që në garë për të parin e Rahovecit, ka edhe katër kundërkandidatë. /Telegrafi/