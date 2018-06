Fshati Fortesë i Rahovecit merr një vendim për imamin që ofendoi Haradinajt

Kryesia e fshatit Fortesë të komunës së Rahovecit ka kërkuar shkarkimin e hoxhës Bedri Bytyçi nga kjo kryesi.

Kjo, për shkak se imami kishte bërë deklaratë skandaloze lidhur me vdekjen e Hilmi Haradinaj, babit të kryeministrit Ramush Haradinaj, të cilin të gjithë e njohin si veprimtar të çështjes kombëtare.Lajmin e kanë bërë të ditur disa lexues të cilët kanë thënë se me të lexuar deklaratat e Bytyçit, kryesia e fshatit është mbledhur dhe ka dalë me vendim për shkarkim të këtij hoxhe.

I njëjti, pasi iu bë publik në media, ka mbyllur edhe faqen e tij në Facebook.Gazeta Blic ka bërë përpjekje që të marrë një qëndrim nga ai lidhur me rastin, por ai ka refuzuar të përgjigjet.