Fshatrat e Prizrenit që nuk do furnizohen me ujë gjatë vikendit

Disa fshatra në Prizren gjatë fundjavës nuk do të furnizohen me ujë të pijshëm për shtatë orë.

Fshatrat e Komunës së Prizrenit, të cilat furnizohen me ujë të pijshëm nga stacionet e pompave “Sozi” në Nashec dhe në Vërmicë gjatë fundjavës do të mbeten për shtatë orë pa furnizim me ujë.

Ndërprerja e furnizimit me ujë të pijes do të bëhet pasi KEDS-i është duke punuar në sistemin e energjisë.

Ndërprerja me furnizim më ujë të pijes do të ketë në këto zona: Kobaj, Atmaxhë, Tupec, Nashec, Grazhdanik, Planejë, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj, një pjesë e qytetit në rrugën e Nashecit, Zhur, Vërmicë, Dobrusht, Shkozë dhe pika kufitare në Morinë.

Me rikyçjen e energjisë elektrike do të kthehet furnizimi me ujë të pijshëm në këto fshatra, ka njoftuar KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. në Prizren.