Gazeta amerikane për Limajn: Heroi që nxori Kosovën nga balta

Ishte viti 2009 kur zëvendëskryeministri i Kosovës, dhe kryetari aktual i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj po drejtonte ministrinë e Transportit.

Dhe si rrallë herë për një politikan vendor, një media amerikane e kishte ngritë në çiellë ish komandant ‘Çelikun’.

Në një shkrim të gjatë të botuar në gazetën “Christian Science Monitor”, Limaj vlerësohet si një hero kombëtar. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet se Limaj po ka sukses në punën, ku të gjithë të tjerët kanë dështuar: Në ndërtimin e rrugëve.

“Z. Limaj në shumë mënyra është një histori e Kosovës. Me 1998, ai mori armen si një udhëheqës kryengritës, fitoi betejën e parë të vërtete të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kundër serbeve dhe u be i njohur si “Komandant Celiku.” Ai u arrestua dhe me pas u lirua në Hage për krime lufte. Sot, ai mban kostume të errëta, këpuce lëkure të lustruara dhe pret shirita dhe merret me beton të freskët dhe xhade të asfaltuara. Ne vitin 2007, kur u bë ministër i Transportit, Limaj vetëm pesë milje (8 kilometra) autostrade katër-korsi kanë ekzistuar në Kosovë. Vitin e kaluar, ai ka ndërtuar tete milje (13 kilometra), krijoi punishte 24-oreshe dhe tani është duke mbikëqyrur ndërtimin e tetë miljeve (13 kilometra) të tjera të rrugës katër-korsi. Kosovarët e duan. Limaj e sheh Ministrinë e Transportit pothuajse si ministri personale, një thirrje për të ndërtuar vendin. Ai e ka lexuar “The Audacity of Hope (“Guximi i Shpresës”) të Barack Obamës, dhe duket se u ofron mesazhin “Po, mundemi” kosovarëve cinike, të lodhur nga premtimet e paplotësuara dhe rrugët me balte. Me kredenciale prej kryengritësi, në shoqërinë e shumicës shqiptare, Limaj ka bashkuar kokat, ka gjetur konsensus me kontraktorët dhe ka mobilizuar fuqinë punëtore”, thuhet ndër të tjera në këtë shkrim, i cili mbanë titullin rrugëtimi i heroit të Kosovës nga kryengritësi në ndërtues rrugësh.

Tutje në këtë shkrim përshkruhen edhe rrugët e atëhershme të cilat kanë qenë në gjendje të mjerueshme

Ndërtimi i rrugëve të dhive në autostrada moderne

“Një drejtues i një organizate perëndimore joqeveritare, i cili ka jetuar në Kosovë për disa vjet, e përshkruan Limajn si “një nga më të mirët…. Metodat e tij nuk janë tipike, mirëpo ato janë praktike dhe me siguri se çfarë i nevojiten Kosovës tani. ”Rrugët në këtë shoqëri rurale kanë qene aq të dobëta dhe kuturu, saqë udhëtaret nga Evropa veriore kanë humbur në mënyre rutinore, madje edhe në vitet e fundit. Infrastrukture rrugore e shekullit 21 do të thotë zhvillim. Megjithatë, një dekade pas ndërhyrjes se NATO-s dhe pavarësisht buxhetit për rrugët është bërë pak. Rrugët e fshatit kanë mbetur primitive, pa asfaltim dhe një makth në dimër”, thuhet ndër të tjera në këtë shkrim.

Po ashtu aty përmendet edhe rruga kryesore nga aeroporti për në Prishtinë, e cila ishte dy-shiriteshe, e ngarkuar pa masë dhe me gropa

“Megjithatë, në vitin e kaluar, Ministria e Limajt ka asfaltuar ose riasfaltuar rreth 500 kilometra rruge, duke miratuar një strategji qe lidh fshatrat me njëri-tjetrin dhe me arteriet kryesore. “Kishte aq shume rruge, saqë ne të gjithë filluan të pyesim veten pse kjo nuk kishte ndodhur më parë,” thotë Artan Mustafa, redaktor politik në gazetën ‘Ekspres’. “Sigurisht, një arsye është për shkak se Limaj ka fuqi. Askush nuk mund t’i thotë Komandant Çelikut se rruga nuk do të kaloje përmes këtu apo atje. Ai ju tregon juve, ju nuk i tregoni atij.” Duke folur në zyrën e tij pranë ndërtesës se re të parlamentit, Limaj shpjegon pasionin e tij per atdheun e tij. “E ndiej këtë 24 ore në dite. Ishte një ëndërr e rinise sime, për të pasur një vend te lire,” thotë ai. “Ne qofte se keni pyetur mua 10 vjet më parë, unë do të kisha thënë se liria ishte e pamundur. Por, Zoti na e ka dhënë mundësinë”, kishte thënë Limaj

Në këtë shkrim të botuar në vitin 2009, flitet edhe për përballjen e Limajt me drejtësinë ndërkombëtarë të cilën e fitoi duke fituar edhe respektin e popullit të Kosovës.

“Ish-komandanti minimizon statusin e heroit të UÇK-se. Por Limaj ishte i pari qe te ndryshonte taktikat e UCK-se, qe karakterizoheshin me përleshje guerile nëpër fshatra dhe duke u fshehur nëpër male, duke konfrontuar forcat serbe hapur. Njësite e tij eventualisht ka mbajtur dy rruge kryesore dhe ka strehuar 85.000 persona, një spital dhe një radiostacion“, vijon me tej shkrimi.

Tutje, provimi më i madh për Limajn thuhej se mund të jetë pëpara.

“Pasi ka fituar zemrat si një njeri qe e kryen punën, ai tani duhet të përfundoje rrugën e aeroportit, rrugën e re për ne Shkup dhe të drejtoje vështirësitë e ndërtimit. “Ai e fitoi betejën e pare, por tani është test i vërtete,” thotë një zyrtar i KB-se. Redaktori Mustafa shton: “Të gjithë e duan Limajn, mirëpo edhe unë pres atë dite kur një nëpunës civil i zakonshëm do të mund të japë një urdhër dhe ai të zbatohet