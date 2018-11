Gjykimi ndaj Nexhat Çoçaj, Bekim Thaçi dhe Bedri Çejku, nuk jepet as sot fjala përfundimtare

Nuk mbahet seanca për fjalën përfundimtare ndaj Nexhat Çoçajt, për arsye shëndetësore mungon prokurori çështjes. Sot ishte e paraparë të jepej fjala përfundimtare ndaj të akuzuarve Nexhat Çoçaj, Bekim Thaçi dhe Bedri Çejku.

Por një ditë më parë, prokurori i çështjes Mehdi Sefa, kishte dorëzuar një parashtresë në gjykatë, nëpërmjet së cilës e ka njoftuar gjykatën se për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, është detyruar të marrë pushim mjekësor, për tretman sa më të shpejtë.

Kryetarja e trupit gjykues Ajser Skenderi, me gjyqtarët Xheladin Osmani dhe Kymete Kicaj anëtarë, caktuan datën 15 nëntor si datë e arsyeshme dhe afat i mjaftuar që prokurori i çështjes të mund të paraqitet në seancë.

Kallxo.com edhe më parë ka raportuar për këtë rast.

Gjykata Themelore Prizren kishte shpallur aktgjykim dënues, ashtu që i akuzuari Çoçaj ishte dënuar me 3 vjet burg me vendim të gjykatës për këtë çështje, ndërsa Thaçi me 14 muaj, e Çejku me 6 muaj burg, por Gjykata e Apelit rastin e kishte kthyer në rigjykim, me arsyetimin e se kemi të bëjmë me dy ekspertiza të ndryshme dhe në kundërthënie me njëra tjetrën.

Drejtori i Arsimit komunën e Prizrenit, Nexhat Çoçaj akuzohet nga Prokuroria Themelore në Prizren se keqpërdori për 5 vjet rresht manifestimin “Remzi Ademaj”, të mbështetur nga komuna e Prizrenit.