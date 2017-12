Haskuka: Kisha Ortodokse nuk duhet të quhet Serbe, por e Kosovës apo vetëm Kishë Ortodokse

Mytaher Haskuka i Lëvizjes Vetëvendosje përmes një shkrimi në llogarinë e tij zyrtare në facebook reagoi ashpër në lidhje me debatin për liritë fetare, gjë që sipas tij është shtrembëruara dhe përdorur si mjet propagandistik nga pushteti, transmeton Gazeta e Re.

Ja postimi i plot i Haskukës:

“Pushtetet kriminale njërën nga mjetet kryesore të represionit e kanë propagandën. Paraqitja e lajmeve të shtrembëruara lidhur me debatin për liritë fetare është një nga shembujt më flagrant të kësaj dukurie. Lidhur me këtë ligj Lëvizja Vetëvendosje ka pasur qëndrimin më parimor, një nga këto qëndrime ishte që në Kosovë, Kisha Ortodokse nuk duhet të quhet Serbe por e Kosovës apo vetëm Kishë Ortodokse. Nëse ajo quhet “serbe” atëherë gjithë ortodoksët së pari duhet të bëhen serbë dhe ne e lëmë derë të hapur intervenimeve të Serbisë. Njëjtë edhe fjalimi i deputetit Arber A. Rexhaj ishte në këtë kontekst dhe devijimet me tituj portalesh vetëm se e tregojnë se sa kriminele është ky pushtet.”