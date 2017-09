Haskuka programin e tij qeverisës e mbështetë në katër qëllime kryesore

Haskuka ka shpalosur programin e tij qeverisës për komunën e Prizrenit Kandidati i VV-së, për komunën e Prizrenit,

Mytaher Haskuka në emisionin #DebatPernime ka thënë se qeverisja e tij e ardhshme në Prizren do t’i ketë katër qëllime kryesore ku këto katër qëllime do t’i arrijnë me 43 zotime që do t’i bëjnë gjatë qeverisjes.

Haskuka tha se qëllimi kryesorë gjatë qeverisjes së tij është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, pastaj përmirësimi i gjendjes në arsim dhe shëndetësi, rigjenerimi urban për një qytet të gjelbërt dhe të qasshëm për të gjithë dhe administrata dhe shërbimet efikase për qytetarët, ku të gjitha këto qëllime kryesorë ndahen edhe në nënkategori./21Media

