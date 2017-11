Haskuka: Stavileci e Gashi nuk kishin vërejtje ditën e zgjedhjeve, tash po mundohen ta arsyetojnë humbjen

Mytaher Haskuka nga lëvizja Vetëvendosje theksoi se “argatët e Klanit Pronto, Blerand Stavileci dhe Kujtim Gashi po vazhdon me shpifje për të arsyetuar humbjen”.

Ai në një postim në rrjetin social Facebook shkruan se shumë para kanë dhanë me ble vota e me manipulu me procesin zgjedhor në Prizren, po prapë humbën.

Lexoni të plotë postimin e tij në Facebook:

“Argatët e Klanit Pronto, Blerand Stavileci dhe Kujtim Gashi vazhdojnë me shpifjet duke u munduar me e arsyetu humbjen para shefave të tyre.

Shumë pare kanë dhanë me ble vota e me manipulu me procesin zgjedhor në Prizren po prapë humbën. Kanë përdor të gjitha mekanizmat shtetnore, bile i dënuan aktivistët pa prova vetëm me ndiku në procesin zgjedhor por prapë e humbën “Jerusalemin” e tyre. Tash veç propaganda e shpifja ju ka mbet.

Të përkujtoj Blerandin e Kujtimin që ata në ditën e zgjedhjeve nuk kanë pas asnjë vërejtje edhe pse në çdo vendvotim i kanë pas minimum nga 5 komisioner nga koalicioni PDK dhe nga 4 vëzhgues. Tash si humbës që janë, shpifin e kërcënojnë vëzhgues duke bërë vepra penale”.

Haskuka statusit të tij në Facebook ia ka bashkangjitur një foto me mbishkrimin “Këta në foto duke festuar që ju hekëm prej pushteti”. /Telegrafi/