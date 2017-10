Hatim Baxhaku premton mbështetje për “Lirinë” e Prizrenit

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Hatim Baxhaku, ka vizituar Klubin Futbollistik ‘Liria’.

Ai,nga afër është njoftuar me aktivitetet, sfidat dhe angazhimin e klubit.

“ Jam i bindur, që me një mbështetje më të madhe, dhe krijimin e kushteve më të favorshme për klubin, do të shënoni sërish suksese të panumërta, dhe do t’bëheni krenaria, jo vetëm e imja, por e gjithë Prizrenit”

“Prandaj, jam këtu që të zotohem se, gjatë mandatit tim do t’keni mbështetje të fuqishme dhe të pa rezervë”

“Personalisht, do të angazhohem që në bashkëpunim me ministrinë përkatëse, këtë stadium ta përfundojmë sa më shpejtë që të jetë e mundur”

“ Njëkohësisht, do t’bëj përpjekje që t’gjej donator, për t’na mbështetur financiarisht që ta ndërtojmë një stadium që do t ‘plotësonte të gjitha kriteret ndërkombëtare”.

“ Duke ju krijuar kushte më të mira për punë, unë jam i sigurt që në të ardhmen e afërt, do t’ju shohim si pjesëmarrës në gara ndërkombëtare”

“Këta të rinj që kanë talent, meritojnë gjithë vëmendjen dhe mbështetjen institucionale, në mënyrë që talentin e tyre ta zhvillojnë tutje”.