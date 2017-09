Hatim Baxhaku premton përkrahje për fëmijët me nevoja të veçanta

Kandidati i LDK-së,Hatim Baxhaku, ka vizituar fëmijët me Autizëm dhe Shoqatën “Hendikos”.

Ai, fëmijëve iu ka siguruar mbështetje nëse do të zgjedhet kryetar i Prizrenit.

Postimi në Facebook

Sot vizituam 3 shoqatat për persona me aftësi të kufizuara ,

Shoqatën për edukim të hershëm, për fëmijët me Autizëm, dhe Hendikosin.

Aty u njohëm me punën madhështore humane që po e b?jnë stafi por edhe me brengat , e nevojat e tyre .

Gjithashtu prezentuan planin e tonë për keto grupe vulnerabile por edhe morem sugjerimet nga perfaqësuesit e shoqatave.

I siguroi për përkrahje edhe me të madhe si financiare e logjistike nga Komuna për personat me nevoja të veqanta.

Edhe pse deri tani shpesh herë të lënë në harresë, unë që si kryetar komune do ju qëndroi afër çdo herë në përmbushje të kërkesave modeste që kanë keto grupe, me të vetmin qëllim integrimin e tyre sa më madh n? shoqëri.