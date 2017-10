Hatim Baxhaku: Prizreni është qeverisur keq nga një grup njerëzish

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Hatim Baxhaku, ka takuar elektoratin në fshatin Arbanas.

“Prizreni është qeverisur keq nga një grup njerëzish që kanë punuar për interesa grupore”, tha Baxhaku.

“Qytetin dhe gjithë komunën, ky pushtet e ka degraduar si është më së keqi”.

“ LDK- ja ju ofron program dhe plane serioze për punë e angazhim, për mirëqenjën e gjithë banorëve të komunës, si në qytet ashtu edhe në fshat”.

Më tej, kandidati Baxhaku tha se ai nuk bën premtime boshe, por u zotua se do të angazhohem maksimalisht duke qenë transparent dhe bashkëpunues me gjithë qytetarët.

“Do ta rregullojmë infrastrukturen gjithandej, do te intervenojmë në projektet që janë kryer keq, e sa për sy e faqe nga ky pushtet në ikje, do te subvencionojmë bujqësinë dhe do të mbështesim ndërmarrësit e rinj”.

“ Premtoj se do të gjejmë zgjidhje për furnizim me ujë të pijes dhe për çështje të tjera që preokupojnë banorët e Arbanasit”