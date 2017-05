Haxhi Avdyli i pakënaqur me numrin e kandidatëve për deputetë nga Prizreni

Kryetari i LDK-së në Prizren, Haxhi Avdyli nuk është i kënaqur me numrin e kandidatëve për deputetë nga Prizreni.

Ai thotë se ky qytet meriton më shumë.

“Përkundër kërkesës sonë , jashtë listës ka mbetur deputeti më i votuar i Prizrenit e Dragashit , kirurgu i mirënjohur, veterani i luftës dhe themelues i LDK-së Dr. Hatim Baxhaku, i cili do mbahet mend si zëri më besnik i votuesit”, tha Avdyli.

“Jashtë listës mbetet edhe motori i degës sonë, aktivisti i palodhshëm deputeti , Xhavit Ukaj , i cili është njeriu më i dashur i votuesit gjithandej”.

“Me ne në listë nuk është shtylla e Hasit, nënkryetari i LDK-së , asambleisti më i votuar dhe aktivisti i palodhshëm Haziz Hodaj” .

“Kryetari i degës së Zhurit , dhe përfaqësuesi i rajonit të Zhurit Nijazi Ademaj po ashtu i mungon garës”.

“Këta i mungojnë garës si emra, por do jenë prezent me zemër e shpirt në aktivitete, në shërbim të fitores së LDK-së”.

“Lufta për Prizrenin me këtë ekip , betejat e tanishme dhe ato lokale që do vijnë në muajtë e ardhshëm do fitohen bindshëm”.

"S'ka pengesë që s'do tejkalojmë kështu të bashkuar".