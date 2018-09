Haxhi Avdyli konfirmon pjesëmarrjen në protestën e VV-së

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haxhi Avdyli përmes një postimi të gjatë në Facebook ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në protestën e së shtunës që është thirrur nga partia tjetër opozitare, Lëvizja Vetëvendosje.

Ky vendim i Avdylit bie ndesh me vendimin e kryesisë së LDK-së, të cilët e kishin refuzuar ftesën e Vetëvendosjes për protestë.

“Unë vendosa. Që të shtunën nga ora 14 deri 16, ta zhveshi petkun e Neurokirugut, mësimdhënësit, veteranit por edhe kryetarit të degës së LDK-së e deputetit dhe të jem vetëm një qytetarë më shumë në Protestën e së shtunës”, ka shkruar ne Facebook, deputeti i LDK-së, Haxhi Avdyli.

Ai thotë se në protestën nuk po shkon për hatër të asnjë lideri opozitar, por vetëm kundër Hashim Thaçit.

“Aty do jem vetëm për Kosovën unike e të pandarë. Për hatër të asnjë lideri opozitar por vetëm kundër Hashim Thaçit vizatuesit të dështuar hartave të copëtimit Qosiqian të Kosovës”, ka shkruar tutje Avdyli.

Ai thotë se të shtunën, në protestë do të jetë së bashku me mijëra votues të LDK-së, e me tre flamuj, shtetëror, kombëtar e flamurin dardan.