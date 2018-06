Haziz Hodaj i qon “të fala” Skënder Susurit

Këshilltari i LDK-së në Prizren, Haziz Hodaj ka shprehur zhgënjimin e tij ndaj drejtorit të Arsimit , Skënder Susuri.

Ai i ka uruar Susurit “punë të mbarë”, por pa LDK-në.

“Pata thanë një herë, që secila parti që do t’i fitonte zgjedhjet në Prizren Skender Susurin do të duhej me ba drejtor të arsimit”, shkruan Hodaj në Facebook.

“Pata besu në sinqeritetin, në angazhimin dhe njohurinë për arsimin në Prizren, gjithashtu për studimin dhe ekpertizën e Tij. E sot…!? Ç’të them veqse me i thanë Skenderit se paskam qenë në ëndërr dhe nga kjo ëndërr njeriu del edhe budallë! E sot i zhgënjyer skajshmërisht të them: Puna e mbarë por jo me Ne ma Skender!”/PrizrenPress.com/