Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti ka njoftuar se gjatë ditës ka qëndruar në Kryesinë e partisë së tij në Rahovec.

Ai ka thënë se gjatë javëve në vazhdim do të jenë më terren për të diskutuar me strukturat dhe elektoratin e LDK-së, si dhe tregoi për aktivitetet e sotme.

“Caktuam zedhenesin e Deges, te cilen detyre do ta kryej Sekretari i Deges, Burim Krasniqi, dhe shtruam nevojen per te aktivizuar keshillin e eksperteve lokal per te ndihmuar degen”, ka shkruar Hoti në Facebook.