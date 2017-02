Hoxha-Babuna: Përse u anulua konkursi për drejtor të shkollës në Vlashnje ?

Kuvendarja e Nismës në Prizren, Ganimete Hoxha-Babuna, tha se moszgjedhja e drejtorit të shkollës “Naim Frashëri” në fshatin Vlashnje, është një veprim i shëmtuar

“Që 7 vite shkolla nuk ka drejtor, udhëhiqet me ushtrues detyre të drejtorit, jo se nuk ka kandidat të kualifikuar të cilët janë pjesëmarrës të konkursit, por thjesht nuk e përmbushin kriterin politik dhe milatantesk të cilën e kërkon partia në pushtet”, tha Hoxha-Babuna në seancën e Kuvendit të Prizrenit.

“Deri kur do të vazhdoni në këtë mënyrë, me arbitraritet dhe shkelje ligjore ?”.

“Pyetja konkrete është përse u anulua konkursi i fundit (shkurt 2017), përse u thirren kandidatët në intervistim dhe nuk u mbajt intervista?”

“Kërkojmë një raport me shkrim, nga Drejtori i arsimit, kush kane qenë pjesëmarrësit, cilët kritere nuk i kanë plotësuar dhe cila është baza ligjore e anulimit të konkursit”.

“Po ja bëj me dije publikisht, se nëse do të tentohet që përems emërimit të ndonjë militanti politik, siq kan vepruar gjerë më tani, ta pushtojnë shkollën në fshatin Vlashnje, duke emëruar ushtrues të dhunshëm të drejtorit, kësaj radhe partia në pushtet do ta ketë të pamundshme sepse do të përballen me një rezistencë të fuqishme të prindërve dhe qytetarëve të Vlashnjes, sepse mjaft më kanë abuzuar me kulturën dhe vlerat qytetare të këtyre banorëve”./PrizrenPress.com/