I akuzuari për posedim dhe shitje të narkotikëve kërkon marrëveshje me Prokurorinë e Prizrenit

V. H. i akuzuar për posedim dhe shitje të substancave narkotike, të martën, ka kërkuar kohë nga gjykata që të arrijë marrëveshje për pranimin e fajësisë me Prokurorinë.

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prizren, i akuzuari, përmes avokatit të tij, Naim Qelaj, ka kërkuar që shqyrtimi fillestar të shtyhet me qëllim që t’u jepet një afat për negocimin e marrëveshjes me organin e akuzës.

Avokati Qela po ashtu ka kërkuar që ndaj të akuzuarit të ndryshohet masa e arrestit shtëpiak, në atë të paraqitjes në stacionin policor.

Prokurori i rastit, ka pranuar që të hyjë në negociata me të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. Ai po ashtu nuk ka kundërshtuar kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë, duke arsyetuar se qëndrimi në arrest shtëpiak do t’i llogaritet brenda dënimit me burgim.

Kryetari i trupit gjykues, Artan Sejrani, ka pranuar kërkesën e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, duke ia ka ndryshuar masën e sigurisë, ndërsa palëve u ka dhënë afat deri mw 2 qershor 2017, në ora 10:00, për të arritur marrëveshjen për pranimin e fajësisë.

Ndryshe, rasti zhvillohet në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, sipas të cilës, i akuzuari më 31 gusht dhe 1 shtator 2016, ka transportuar substancë narkotike nga Shqipëria në Kosovë.

Sipas aktakuzës, i akuzuari këtë e ka bërë përmes një “bunkeri” të ndërtuar në automjetin e tij “Jaguar”, dhe më pas ia ka ofruar një personit për shitje. Tutje thuhet se policia ka bërë bastisje në shtëpinë e të akuzuarit dhe ka gjetur një sasi të lëndës narkotike të llojit marihuanë, prej rreth 700 gramë.

Prokuroria ka kërkuar konfiskimin e përhershëm të substancës narkotike, automjetit "Jaguar" një revole TT, 40 fishekëve dhe 800 kapsolave ndezëse për eksploziv, shumën e parave prej rreth 23 mijë euro, një "Iphone", dy "Samsung", të cilët janë gjetur gjatë bastisjes në shtëpinë e të akuzuarit