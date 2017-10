“Jeta e re” rikonfirmon fitoren e Shaqir Totajt

Kandidati pët kryetar komune, Shaqir Totaj, mbrëmë vizitoi banorët e lagjes “Jeta e re”, ku para shumë qytetarëve dhe simpatizantëve, shpalosi disa nga prioritetet kryesore të Planit 17 Pikësh. Totaj u zotua para të pranishmëve për vazhdimin e investimeve dhe për përkrahje për bizneset e të rinjëve.

Ai kërkoi që të përkrahet vizioni dhe platforma e tij qeverisëse, meqë Forca e Ndryshimit mbetet i vetmi program qeverisës që prek mirëqenien e qytetarëve dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Nga ana tjetër, banorët e lagjes “Jeta e Re”, u zotuan se do të vazhdojnë të përkrahin vizionin e PDK-së dhe kryetarit të ardhshëm të Prizrenit, Shaqir Totaj, me numër 94 sepse është në interes të të gjithë qytetarëve të komunës, që, Forca e Ndryshimit të shënojë fitore plebishitare në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, meqë ata tanimë kanë koalicion me qytetarin e Prizrenit.