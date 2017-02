Kanal e gropa midis qytetit të Suharekës

Në rrugën “Brigada 123” në Suharekë, sidomos në qendër të qytetit, ka disa gropa të cilat po paraqesin problem për shoferët, aq më tepër ka probleme kur ka edhe reshje shiu.

Poashtu problematike paraqitet gjendja tash e sa kohë edhe tek parkingu pranë ndertesave të banimit, ku banorët po ankohen kalimi me automjete po paraqet vështirësi.

TherandaPost ka kontaktuar me Drejtorin e Shërbimeve Publike dhe Emërgjencë me Nexhat Ramadanin i cili ka thënë se :”Ështe punë e bërë nga një kompani private, të cilët janë pajisur me leje nga Urbanizmi. Ata duhet ta kthejnë në gjendjen e mëparshme./therandapost.com/