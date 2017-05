Kandidatët e PDK-së në Prizren, premtojnë përfaqësim në Qeverinë e Kosovës

Kandidatët për deputetë nga radhët e PDK-së në Prizren, kanë thënë se Qeveria e ardhshme e Kosovës, do të përfaqësohet nga Prizreni.

“Fillimi i Ri me PDK-në përpos përfaqësimit në pushtetin legjislativ me deputetë të rajonit të Prizrenit është theksuar se këtë mandat qeverisës do të ketë edhe përfaqësues të rajonit të Prizrenit në pushtetin egzekutiv pra në kabinetin e ardhëshëm të qeverisë”, kanë thënë ata në një takim me elektoratin e lagjes “Arbanë”.

Ata po ashtu kanë paraqitur para audiencës rëndësinë që Prizreni të përfaqësohet me një numër më të madh të deputetëve në dallim me legjislativin e kaluar dhe kjo për arsye të interesit publik të qytetit të Prizrenit.

Kandidatët për deputet nga PDK-ja në Prizren janë: Nait Hasani, Nijazi Kryeziu Luljeta Veselej Gutaj dhe Nezir Çoçaj./PrizrenPress.com/