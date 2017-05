Kastriot Jahaj: Do të angazhohem që të mos ketë drejtësi selektive

Ish-gazetari Kastriot Jahaj, i cili që nga viti 2011 është shkëputur nga gazetaria për të qenë pjesë e shoqërisë civile, i është bashkuar “Alternativës”.

Ai thotë për “Zërin” se si në të kaluarën, edhe në të ardhmen, si pjesë e Kuvendit të Kosovës do të angazhohet në sistemin e drejtësisë, përkatësisht që të mos ketë drejtësi selektive.

Nuk mundet të ndodhë me një vend demokratik që një qytetar të dënohet me 2 mijë euro, e një tjetër me 5 vjet burgim për të njëjtën vepër penale. Pra duhet të ketë drejtësi të barabartë për të gjithë qytetarët, sepse në fund të fundit për këtë është drejtësia, që të jetë e barabartë me të gjithë. Ne vazhdimisht thirremi dhe kërkojmë që të kemi institucione demokratike që i japin llogari qytetarit dhe që janë të barabarta për të gjithë, mirëpo, fatkeqësisht, në institucionet tona kemi njerëz të cilët janë rritur dhe janë edukuar në socializëm dhe nuk e kuptojnë frymën e re të zhvillimit të institucioneve, dhe faktikisht janë barrierë për shumë të rinj dhe të reja në Kosovë. E gjithë ajo çka unë tentoj të bëj është që të jem zëri i të gjithë 63 për qind të rejave e të rinjve në Kosovë, të cilët nuk përfaqësohen në institucione, Kuvend, nuk përfaqësohen në institucionet e Republikës”, ka deklaruar Jahaj për “Zërin”, i cili shtoi se politikanët e vjetër, të cilët kanë menduar për interesa personale dhe jo të qytetarëve, duhet të largohen nga skena politike.

Kujtojmë se Alternativa në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovës ka arritur të bëj koalicion parazgjedhor me LDK-në dhe AKR-