Kërcënohet drejtori i Inspektoratit në Prizren, Islam Thaçi

Është kërcënuar drejtori i Drejtorisë së Inspektoratit në Prizren, Islam Thaçit.

Për rastin ka njoftuar kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka.

Postimi në Facebook

Kërcënimet e dërguara ndaj drejtorit Islam Thaqi nuk janë as të parat, e me siguri nuk do të jenë as të fundit që i adresohen zyrtarëve të Komunës së Prizrenit. Por të gjithë duhet të dinë se kërcënimet nuk na kanë ndalur e as nuk do të na ndalin.



Ka kaluar koha e ndërtimeve pa leje, tejkalimeve, uzurpimeve të pronës publike dhe e përfitimit personal nga pasuritë publike. Rendi dhe ligji vlen për të gjithë, sado të “fortë” që të jenë, ngase forca jonë buron nga ligji.