Kërkesa e Zafirit për qytetarët e Prizrenit

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, kërkon nga qytetarët mbështetje pr t’u zgjedhur kryetar i Komunës.

Sipas tij, Prizreni deri më tash është keqqeverisuar nga njerëzit e papërgjegjshëm.

Postimi në Facebook

Me 22 tetor mbahen zgjedhjet për kryetar të Prizrenit , prandaj më lejoni me shumë respekt t’ju drejtohem me këtë letër permes së cilës kërkoj mbështetjen tuaj, që bashkarisht të angazhohemi në 4 vitet e ardhshme për të ruajtur krenarinë dhe identitetin kulturor e historik të qytetit tonë të bukur.

Prizreni për vite të tëra është qeverisur nga njerëz të papërgjegjshëm, të cilët kanë keqpërdorur besimin tuaj për interesa personale dhe të grupeve parapolitike; duke na bërë të ndihemi keq të gjithëve si qytetarë të ndershëm, me skandalet korruptive të tyre.

Mbështetja juaj për vizionin dhe ekipin e Nisma-s që në zgjedhje mban nr. 31, është mbështetje për vendosmërinë tonë, për t’i rikthyer krenarinë e nëpërkëmbur, qytetit të Prizrenit.

Me respekt Zafir Berisha