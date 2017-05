Këta janë kandidatët për deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje nga Prizreni

Në mbledhjen e Këshillit të Qendrës të Lëvizjes VETËVENDOSJE! Në Prizren, delegatët pas miratimit te emrave të propozuar për kandidatë në listën për deputetë, sot përfundimisht edhe me miratimin e Këshillit të Përgjithshëm është vendosur që kandidatë nga Komuna e Prizrenit të jenë:

Arbër Rexhaj

Drita Millaku

Kujtim Shala

Mytaher Haskuka

Më poshtë ju bashkëngjisim edhe biografitë e kandidatëve në fjalë.

ARBËR REXHAJ

Ka lindur në Prizren me 16.12.1985.

Arsimimi

Shkollimin fillor dhe te mesëm e kreu në Prizren.

Ka mbaruar studimet për Letërsi Gjuhë Shqipe në Fakultetin Filologjik në Prishtinë.

Ka kryer edhe Fakultetin e Shkencave Politike.

Vazhdon studimet pasdiplomike për Letërsi po në Universitetin e Prishtinës.

Aktivitete dhe funksionet

Arbër Rexhaj është marrë me veprimtari letrare; romane, poezi, monografi, recensione dhe publicistikë.

Ka qenë kryetar për dy mandate i asosacionit të vetëm të shkrimtarëve të Prizrenit, klubit letrar “Fan S. Noli”.

Kryetar i Qendrës së VETËVENDOSJE!s në Prizren 2010-2013.

Ka ushtruar detyrën e kryetarit të Komisionit Parlamentar për Arsim në Komunën e Prizrenit.

Ka qenë kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të klubit futbollistik “Liria”.

Gjatë mandatit si kuvendar në Komunën e Prizrenit nga KDI është përzgjedhur si kuvendari më aktiv i kësaj legjislature komunale. Aktualisht drejton grupin parlamentar të VETËVENDOSJE!s në Prizren. Punon si profesor në shkollën e mesme “Remzi Ademaj”.

DRITA MILLAKU

Ka lindur në Prizren

Shkollimin fillor, të mesëm dhe Fakultetin e Edukimit e ka mbaruar në Prizren, për ta vazhduar Fakultetin Filologjik dhe masterin në Prishtinë. Është e martuar, nënë e dy fëmijëve, e punësuar në Bibliotekën Ndërkomunale në Prizren dhe që 4 vite është asambliste në Kuvendin Komunal në Prizren.

Është e angazhuar maksimalisht për çështjet dhe preokupimet e qytetarëve dhe falë këtij angazhimi është cilësuar si asambliste me e suksesshme në nivelin komunal. Gjithashtu është angazhuar pareshtur në fuqizimin e LVV në Prizren . Në kuadër të NDI ka përfunduar Akademinë për Lidership, dhe e angazhuar në shumë projekte për të drejtat e grave. E trajnuar nga OSBE- si trajnere mbi të drejtat e trashëgimisë së Gruas.

PROF. DR. KUJTIM SHALA

U lind në vitin 1961 në Prizren.

1987- Diplomon në Fakultetin e Mjekësisë – Seksioni i Stomatologjisë( si student më i mire i gjeneratës). Gjatë studimeve është zgjedhur Prodekan Student në Fakultetin e Mjekësisë.

(1987-1988) Kryen stazhin e obliguar Mjekësor në Qendrën Medicinale në Prizren

1988- Punësohet në Kliniken e Stomatologjisë të Fakultetit të Mjekësisë

1989 Nga ana e Senatit të Universitetit zgjidhet Asistent në Lëndën Protetika Stomatologjike

1988-1996 Kryen Studimet Pasuniversitare në drejtimin e Stomatologjisë Eksperimentale

1993 – Kryen provimin Specialistik para Komisionit të krijuar nga Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dhe gradohet ne Specialist i Protetikës Stomatoloigjike

1991-1999 Angazhohet në Universitetin paralel në pozitën e Asistentit

(angazhim pa pagesë me vetë deklarim)

(1999-2000) Angazhohet nga ana e Komandës Jugore të KFOR si doktor specialist dhe kryen shërbime mjekësore për personelin ushtarak të Komandës Jugore, policinë Speciale të UNMIK, burgun nën administrimin ushtarak, civilëve të mbrojtur

Mbrojtja e tezës së Magjistraturës dhe shpallja Magjistër i Shkencave Stomatologjike

nga Senati i Universitetit të Prishtinës zgjidhet Ligjërues i Lartë për Lëndën Protetika Stomatologjike

Qëndrimi për aftësim Profesional në Kings College University London, Dental Hospital Denmark Hill KCU, UK

Mbron Disertacionin e Doktoratës dhe shpallet Doktor i Shkencave Stomatologjike

Senati i UP e zgjedh në titullin e Profesor asistent

Senati i UP e zgjedh në titullin Profesor i asocuar

2003-2012 Zëvendës Drejtor i QKSUK i Degës së Stomatologjisë

2007 Kryetar i Bordit Qendror për Edukim të Vazhdueshëm profesional në MSH

2004-2007 Kryetar i Komitetit Specialistik për Stomatologji

Autor dhe koautor i shumë punimeve profesionale dhe shkencore.

Aktualisht është kryetar i Odës së Stomatologëve të Kosovës.

PROF. DR. MYTAHER HASKUKA

I lindur më 12.10.1973 në Prizren

Arsimimi

Ka mbaruara studimet për Psikologji në Universitetin Bogaziçi- Stamboll.

Magjistër i Psikologjisë Sociale,

Doktor i Shkencave në Psikologjinë Sociale,

Universiteti Ludëig Maximillians, Mynhen, Gjermani.

Aktivitetet dhe funksionet

Profesor. Asistent në Departamentin e Psikologjisë, Fakulteti Filozofik.

Mbi 14 vjet përvojë ligjërimi në Universitetin e Prishtinës,

ndërsa rreth 12 vjet në projekte zhvillimore me UNDP-në dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe vendore.

Sekretariati për Media dhe Komunikim i Lëvizjes VETËVENDOSJE!- Prizren