Deputeti i Nismës Bilall Sherifi ka thënë se deputeti Zafir Berisha e ka hidhërimin jo me Qeverinë Haradinaj por me kandidatin për ministër Kujtim Gashi.Ai tha se deri sa të kthehen deputetët tjerë edhe Zafiri do të vijë dhe është e drejtë e tij të votojë si të do. Sherifi ka sqaruar situatën të cilën u krijua në seancë e që sipas tij PAN ka kërkuar që të vazhdohet me debat pasi që mungojnë disa deputetë.