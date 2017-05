Kjo është lista e kandidatëve për deputetë e LDK’së

Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 qershorit, sonte në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, kanë dërguar listat e tyre me emrat e kandidatëve të cilët do të garojnë për deputetë në zgjedhjet e 11 qershorit.

Kemi arritur që brenda një zyrtari të LDK-së ti sigurojë disa nga emrat që do jenë kandidatë për zgjedhjet e 11 qershorit.

Ja emrat:

Avdullah Hoti

Vjosa Osmani

Arben Gashi

Teuta Rugova

Vlora Dumoshi

Ismet Beqiri

Arban Abrashi

Naser Rugova

Bajram Gecaj

Anton Quni

Mirjeta Kalludra

Haki Demolli

Lutfi Zharku

Driton Selmanaj

Salih Morina

Aferdita Bifar

Ramiz Kelmendi

Besa Zogaj

Skender Hyseni

Kujtim Shala

Lumir Abdixhiku

Doruntinë Maloku

Imet Rrahmani

Blerim Granica

Valbon Krasniqi

Hazir Borovci

Agim Krasniqi

Njomza Emini

Fidan Rekaliu

Rita Hajzeri

Florian Dushi

Agim Krasniqi

Haxhi Avdyli

Dardan Veliu

Valdet Hoxha