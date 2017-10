Konfiskim armësh në Prizren

Policia e Kosovës në Prizren ka bërë konfiskim armësh pas të shtënave të cilat u dëgjuan rreth orës 16:00, tek ‘Likeni’ në fshatin Zym.

“Rreth orës 16:00, tek “Likeni” në fshatin Zym janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Një njësi e Reagimit të Shpejtë nga Drejtoria Rajonale e Policisë së Prizrenit dhe një patrullë kufitare kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë marrë me rastin. Sipas raporteve policore thuhet se dy persona janë ndaluar dhe në automjetin e tyre janë gjetur dhe sekuestruar një kallashnikov me numër serik C14229-85 dhe një pistoletë e “Crvena Zastava” me numër serik 45624 me shtatë fishekë. Po ashtu është sekuestruar edhe automjeti për çështje hetimore. Pas intervistave është informuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që rasti të trajtohet sipas procedurës së rregullt”, thuhet në komunikatën për media.