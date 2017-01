Zgjedhja e Donald Trumpit në krye të SHBA’së, krijoi mjaft skepticizëm tek kosovarët për, siç thoshin, mundësinë e ndryshimit të politikave amerikane karrshi shtetit të Kosovës.

Por, këta zëra kanë marrë një përgjigje mbrëmë nga një raport i sekretarit amerikan të Mbrojtjes, ku thuhej se forcat e NATO’s do të qëndrojnë në Kosovë, për aq sa ka nevojë, shkruan gazetametro.net.

Madje, në raportin e shefit të Pentagonit, thuhet se Serbia duhet ta njohë sovranitetin e shtetit të Kosovës para anëtarësimit në BE.

“Dialogu lejon të dy shtetet të ecin para me plane për anëtarësim në BE, me mirëkuptimin se njohja e sovranitetit të Kosovës nga Serbia do të adresohet para anëtarësimit”, citohet të ketë thënë Mattis.

Ndërkaq, Mattis nuk la pa përmendur edhe mbrojtjen e brendshme të Kosovës, duke thënë se, Kosova duhet të kryej shndërrimin e FSK’së në ushtri duke bërë ndryshimet kushtetuese.

“Para se të jetë i arsyeshëm reduktimi i prezencës së trupave ushtarake amerikane, Forca e Sigurisë së Kosovës duhet të pranojë urdhrin për të administruar siguri të brendshme dhe mbrojtje territoriale, një zhvendosje e cila do të kërkonte ndryshime kushtetutore me mbështetje parlamentare”, citohet të ketë thënë Mattis.

Ndërkohë, këto zhvillime në politikën amerikane, duket se po priten mirë në Kosovë. Eksperti i Sigurisë, Burim Ramadani, ka thënë se garancia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shtetin e Kosovës, është e domosdoshme.

“Përkrahja amerikane nuk është vetëm simbolike, por garantuese për ekzistencën e shtetit të Kosovës”, ka thënë Ramadani për gazetametro.net.

Sipas tij, Kosova nuk ka ekzistencë pa SHBA’në, prandaj institucionet e Kosovës duhet ta detajojnë marrëdhënien me SHBA’në.

Ndryshe, këto janë pikëpamjet e para publike të shtetit amerikan rreth Kosovës./gazetametro.net