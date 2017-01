Kosovën e presin dimra të acartë, deri në -30 gradë

Deri në vitin 2018 dimrat në Ballkan do të jenë të butë, ndërsa i ftohti i madh do të nisë të mbizotërojë prej vitit 2019 dhe temperaturat pritet të shkojnë deri në minus 30 gradë Celsius.

Kështu ka deklaruar gjatë një interviste për gazetën “Zëri” fiziko-astronomi Rasim Bejtullahu, duke shtuar se i ftohti do të vijë nga Siberia, Rusia dhe Poli i Veriut.

Ai ka folur edhë për ndotjen e mjedisit, e cila në rend, sipas tij, në të parë është çështje e kulturës së banorëve, por edhe mosorganizimi në nivel qendror të shtetit.

“Në qoftë se udhëtoni nga Prizreni në Prishtinë ose nga Peja në Prishtinë, të dyja anët i keni të mbushura me shishe të plastikës, kjo është sa i përket ndotjes së tokës, a sa i përket ndotjes së ajrit këtu jemi duke i kontribuuar edhe me ngrohje me burime alternative dhe ato burime alternative që i shfrytëzon për ngrohje janë një kalori e dobët, ka pluhur, ka një djegie i cili gjysma është me dhe. Në atmosferë kemi mjaft sulfur dhe grimca të tjera të metalit kështu që apriori gjatë dimrit e pengon edhe procesin e frymëmarrjes, e pengon edhe aktivitetin e njeriut, por në anën tjetër krijon edhe sëmundje te ata, të cilët janë nga shëndetit të dobët, me vështirësi janë duke e kaluar”, tha Bejtullahu. /Zeri/