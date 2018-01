Kryesuesi Artan Abrashi vizitoi fshatin Zym të Hasit

Kryesuesi i Kuvendit Komunal Artan Abrashi ka vizituar fshatin Zym i cili është i mbrojtur me ligj të veçantë. Pas Qendrës Historike të Prizrenit, fshati Zym është zona e dytë e mbrojtur me ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës.

Abrashi thotë se Kuvendi Komunal i Prizrenit në Këshillin për Trashëgimi Kulturore të fshatit do të përfaqësohet me dy anëtarë të vet, do të ndërmjetësojë për hartimin e Planit të Konservimit dhe në të ardhmen do të shikojë mundësinë e shfrytëzimit të plotë të mjeteve nga granti i veçantë për realizimin e projekteve në këtë zonë.

Abrashi i ka faledneruar ish anëtarët e Kuvendit Komunal të Prizrenit Bujar Nerijovajn dhe Gëzim Durajn për punën e tyre të deritanishme në këtë Këshill.